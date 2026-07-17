Visite guidée de la Livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Ceccano · Avignon
Informations pratiques
Visite guidée de la Livrée Ceccano Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00
Visite guidée de la Livrée Ceccano
Départ toutes les heures à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
Visite du bâtiment (livrée cardinalice du 14e siècle, collège des Jésuites des 16e-18e siècles, plafonds peints et peintures murales du 14e siècle) : venez découvrir ou redécouvrir le magnifique bâtiment qui abrite aujourd’hui le site centre-ville d’Avignon Bibliothèques, en profitant d’un accès à l’ensemble du bâtiment plus large que lors des visites libres.
Gratuit sur réservation
Durée 45 mn
Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490851559 https://bibliotheques.avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « bm.patrimoine@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd’hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n’est qu’en 1960, après diverses occupations, qu’elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes. Tram : T1 arrêt Gare Centre. Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2 arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »). Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26 arrêt Poste Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »).
Visite guidée de la Livrée Ceccano
©Ville d’Avignon
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Rendez-vous dans les parcs, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon 17 juillet 2026
- Ommi Sissi (Beetle) de Mohamed Issaoui au Rainbow Day & Night 2026, Théâtre du Train Bleu, Avignon 17 juillet 2026
- Spectacle « Au Musée écolo dékalé », Bibliothèque Ceccano, Avignon 18 juillet 2026
- Visite guidée Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon 18 juillet 2026
- BUNKER, La FabricA, Avignon 19 juillet 2026