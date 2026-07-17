Visite guidée de la Livrée Ceccano, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Visite guidée de la Livrée Ceccano Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite guidée de la Livrée Ceccano

Départ toutes les heures à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h

Visite du bâtiment (livrée cardinalice du 14e siècle, collège des Jésuites des 16e-18e siècles, plafonds peints et peintures murales du 14e siècle) : venez découvrir ou redécouvrir le magnifique bâtiment qui abrite aujourd’hui le site centre-ville d’Avignon Bibliothèques, en profitant d’un accès à l’ensemble du bâtiment plus large que lors des visites libres.

Gratuit sur réservation

Durée 45 mn

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490851559 https://bibliotheques.avignon.fr [{« type »: « email », « value »: « bm.patrimoine@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Entre 1329 et 1350, la Livrée Ceccano, aujourd’hui bibliothèque municipale, occupe une place de choix dans le patrimoine avignonnais. Construite au XIVe siècle, pour être le palais du Cardinal de Ceccano, elle abrita à partir du XVIe siècle le collège des Jésuites. Ce n’est qu’en 1960, après diverses occupations, qu’elle fut restaurée. On peut y admirer de splendides plafonds peints ainsi que la diversité de ses collections anciennes. Tram : T1 arrêt Gare Centre. Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2 arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »). Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26 arrêt Poste Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »).

Visite guidée de la Livrée Ceccano

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