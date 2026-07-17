Visite guidée de la loge maçonnique de Villefranche-de-Rouergue, Loge maçonnique de Villefranche-de-Rouergue, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Visite guidée de la loge maçonnique de Villefranche-de-Rouergue 19 et 20 septembre Loge maçonnique de Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Visite sur inscription uniquement en cliquant sur le lien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée du temple maçonnique de Villefranche-de-Rouergue, appartenant à la Grande Loge de France, deuxième obédience française.

Cette visite propose une plongée fascinante dans un univers de rites, de symboles et de culture. Elle permettra de mieux comprendre ce qu’est la franc-maçonnerie, ses principes, ses objectifs, ainsi que la vie en loge.

Qui sont les francs-maçons ? Que font-ils lors de leurs réunions ? Quelle spiritualité pratiquent-ils ? Quels sont leurs « outils de travail » ? Autant de questions qui seront abordées au cours de cette découverte.

Loge maçonnique de Villefranche-de-Rouergue Place de la république 12200 villefranche-de-rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie https://www.franc-maconnerie-quercy-rouergue.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.franc-maconnerie-quercy-rouergue.fr/contact/ »}] Loge maçonnique de la Grande Loge de France : « Le Delta Quercy-Rouergue », lieu où se réunit un atelier maçonnique travaillant au Rite Ecossais Ancien et Accepté. Parking place de la République.

Visite commentée du temple maçonnique de Villefranche-de-Rouergue, appartenant à la Grande Loge de France, deuxième obédience française.

©JMBAG