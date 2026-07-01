Visite guidée de la Mairie du 2e arrondissement, Mairie du 2e arrondissement de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de la Mairie du 2e arrondissement Samedi 19 septembre, 09h30 Mairie du 2e arrondissement de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée de la Marie par le Maire et les élus.

Venez découvrir ce lieu, chargé d’histoire construit par le grand architecte et écrivain lyonnais Clair Tisseur.

La Compagnie des Fonderies et des Forges de Bessèges et Terrenoire fait construire cet hôtel en 1875 pour ses bureaux.

Le plan de l’intérieur du bâtiment a été modifié entre 1890 et 1893 par Abraham Hirsch, architecte en chef de la ville de Lyon.

Après acquisition du bâtiment par la Ville de Lyon, la Mairie du 2e arrondissement de Lyon, s’installe en 1891 au 2 rue d’Enghien.

Mairie du 2e arrondissement de Lyon 2 rue d’Enghien 69002 LYON Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 92 73 00 http://mairie2.lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « http://marie2.lyon.fr »}] Mairie du 2e arrondissement de LYON Métro ligne A

Visite guidée de la Marie par le Maire et les élus.

©Mairie2Lyon