Visite guidée de La Maison à Nevers, La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire », Nevers

Visite guidée de La Maison à Nevers 19 et 20 septembre La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Bâtiment d’envergure nationale à l’histoire riche et dans le prolongement direct de la grande décentralisation des années 1960, cette maison située sur la confluence de la Loire et de la Nièvre fascine tout autant qu’elle questionne dans son environnement patrimonial.

Venez découvrir ce qui en fait son charme désuet, de son équipement technique complet au cachet si authentique de son architecture, mais aussi comment, de très controversée lors de sa construction à indispensable pour le plus grand nombre aujourd’hui, elle a su défier l’épreuve du temps.

La Maison – Nevers, Scène conventionnée « Art en territoire » 2 boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/ https://www.facebook.com/maisoncultureneversagglo/about/?ref=page_internal;https://www.instagram.com/lamaison_nevers/ [{« type »: « phone », « value »: « 03.86.93.09.09 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@maisonculture.fr »}] Depuis le 1er juillet 2016, l’équipe de La Maison – Nevers, Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire est dirigée par Jean-Luc Revol. Son projet artistique s’articule autour de quatre axes forts : le théâtre, le théâtre musical, les spectacles jeune public et les jeunes compagnies. Bien sûr, la programmation reste pluridisciplinaire, mêlant tous les aspects du spectacle vivant, des découvertes aux artistes reconnus.

Bâtiment d’envergure nationale à l’histoire riche et dans le prolongement direct de la grande décentralisation des années 1960, cette maison située sur la confluence de la Loire et de la Nièvre tout …

© Eloise Thomas