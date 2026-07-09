Visite guidée de la Maison de l’énergie, Pôle Yvon Morandat, Gardanne
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Yvon Morandat · Gardanne
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison de l’énergie Samedi 19 septembre, 14h30 Pôle Yvon Morandat Bouches-du-Rhône
limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de ce site emblématique de Gardanne et décryptez ensemble les enjeux de demain. Cette visite interactive retrace le parcours historique du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
Un moment d’échange privilégié qui sera enrichi par la participation et les témoignages des anciens mineurs de l’association LSR (Loisirs et Solidarité des Retraités).
Durée : Entre 1h30 et 2h (selon vos questions et la richesse des échanges)
Tout public
Sur réservation obligatoire uniquement auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne – 04 42 51 02 73 – 15 places disponibles
Pôle Yvon Morandat 1480 avenue d’Arménie 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 51 02 73 »}]
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©OT Gardanne
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