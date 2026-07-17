Visite guidée de la Maison de San Martín, Musée du Libertador San Martin, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison de San Martín 19 et 20 septembre Musée du Libertador San Martin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visites guidées dans toutes les salles composant le Musée.

Le Musée occupe la maison où le Général José de San Martín est mort, le 17 août 1850, après avoir passé les deux dernières années de sa vie à Boulogne-sur-Mer, en compagnie de sa fille, Mercedes, son beau-fils Mariano Balcarce et ses petites filles. L’immeuble a été acheté en avril 1926 par M. Federico Álvarez de Toledo, Ministre Plénipotentiaire, en représentation de l’Etat Argentin.

Musée du Libertador San Martin 113 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33660200367 https://www.boulonnaisautop.com/toute-l-offre/musee-du-libertador-san-martin-2147794 La Casa Can Martín, c’est un musée de la République Argentine à Boulogne.

Cette Maison historique fut habitée de 1848 à sa mort en 1850 par le général argentin José de San Martín qui libéra son pays (1816), le Chili (1817) et le Pérou (1812).

Visites guidées dans toutes les salles composant le Musée.

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