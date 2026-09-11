Visite guidée de la Maison des Avocats, Maison des Avocats, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison des Avocats Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00 Maison des Avocats Loire

Pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Maison des Avocats

Ancienne chambre de commerce de la ville construite par l’architecte Dal Gabio. La salle d’honneur comporte un plafond pêint de Maignan (allégorie de l’Industrie).

Maison des Avocats 36, rue de la Résistance 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes + 33 (0)4 77 25 74 32 https://hpse.fr L’ancienne Chambre de Commerce a été construite en 1821 par Jean-Michel Dalgabio afin d’y abriter la chambre de commerce et d’industrie et la condition des soies. Elle a ensuite été restaurée, entre 1856 et 1875, par Étienne Boisson, puis rehaussée d’un étage en 1892 par Léon Lamaizière. Le plafond de la salle d’honneur a été réalisé par Albert Maignan (allégorie de l’industrie) et comporte plusieurs médaillons exécutés par le peintre Émile Noirot.

Le bâtiment est occupé depuis 1993 par l’ordre des avocats. L’activité florissante des industries stéphanoises nécessite la création d’une Chambre de Commerce en 1833. L’institution, située dans un premier temps à l’Hôtel de Ville, est transférée en 1851 dans les locaux du Palais de la Bourse, construits en 1821 pour abriter la Condition des Soies, dans l’actuelle rue de la Résistance. En 1994, trop à l’étroit, elle s’installe sur l’ancien site de Manufrance, cours Fauriel. L’Ordre des avocats achète alors les locaux.

La salle d’honneur rend hommage aux activités industrielles de la ville. Outre le plafond peint par Albert Maignan, peintre qui se consacre notamment aux thèmes mythologiques et allégoriques, quatre tapisseries représentent les allégories des industries de la houille, de la soie, du fer et du verre. Au pied de l’escalier se trouve un groupe sculpté (réalisé par Jean Hugues en 1898) représentant la métallurgie, la rubanerie et l’armurerie ainsi qu’un chevalement de mine.

Maison des Avocats

© Cliché Serge Marcuzzi