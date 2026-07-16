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Visite guidée de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon, Maison des canuts, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Maison des canuts · Lyon

Visite guidée de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon, Maison des canuts, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison des canuts
Adresse
10, Rue d'Ivry, 69004 Lyon
Ville
69004 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Limité à 16 personnes. Tarifs préférentiels : gratuit pour les moins de 11ans ; scolaires : 12€ ; adultes : 18€

Visite guidée de la Maison des Canuts et de l’atelier Mattelon 19 et 20 septembre Maison des canuts Métropole de Lyon

Limité à 16 personnes. Tarifs préférentiels : gratuit pour les moins de 11ans ; scolaires : 12€ ; adultes : 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Plongez dans l’atelier de la Maison des Canuts pour assister à une démonstration sur métier à bras du XIXème siècle, puis à une conférence dans laquelle sont explicités les enjeux auxquels est confronté le textile aujourd’hui. Une vision globale sur l’évolution des savoir-faire de la soie depuis l’époque de Louis XIV, jusqu’à aujourd’hui.
La visite se poursuit en découvrant l’Atelier Mattelon : classé Monument Historique, découvrez le dernier atelier familial du quartier, conservé dans son jus depuis 1878 !

Maison des canuts 10, Rue d’Ivry, 69004 Lyon Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 28 62 04 http://maisondescanuts.com [{« type »: « link », « value »: « https://maisondescanuts.mapado.com/ »}] La Maison des Canuts vous entraîne dans la grande aventure de la soierie lyonnaise. Trois salles vous permettent de comprendre le cycle du ver à soie, les travaux de Pasteur sur la pébrine, l’apport social des Canuts. De 1536 à 2015 revisiter cette histoire encore bien vivante aujourd’hui. Métro C, bus C13, 33, 45, S6, S12 : Croix-Rousse / S4 : Maison des Canuts
Journées européennes du patrimoine

©Roxanne Georget

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