Visite guidée de la Maison-Dieu à Montmorillon, Maison-Dieu de Montmroillon, Montmorillon

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison-Dieu à Montmorillon 19 et 20 septembre Maison-Dieu de Montmroillon Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Cet ensemble, fondé aux XIe et XIIe siècles, était autrefois un hôpital monastique. Deux édifices majeurs subsistent aujourd’hui : l’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent et l’Octogone.

Au XVIIe siècle, le site fait l’objet d’une reconstruction complète, qui lui donne ses remarquables bâtiments monastiques dominant la ville. Au début du XIXe siècle, il devient un petit séminaire, fonction qu’il conserve jusqu’en 1968.

La visite permet de découvrir les extérieurs du site ainsi que l’intérieur de l’Octogone.

Prévoir de bonnes chaussures. Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.

Maison-Dieu de Montmroillon Rue des Augustins 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549910753 Fondé à la fin du XIe siècle, un premier établissement hospitalier est créé sur ce site afin d’accueillir les voyageurs et les pèlerins. Rapidement tombé en ruines, il est repris au début du XIIe siècle par le seigneur pèlerin Robert du Peux, qui y fonde un hôpital monastique.

De cette période médiévale subsistent deux édifices majeurs : l’église Saint-Laurent et la chapelle du cimetière, connue sous le nom d’Octogone. Durant la guerre de Cent Ans, le site est fortifié, comme en témoigne encore la tour de défense située au sud de l’église. Les grands bâtiments monastiques, dont le chauffoir et la grange, sont reconstruits au XVIIe siècle.

En 1805, l’ensemble est acquis par l’évêché de Poitiers et devient le siège d’un petit séminaire, qui restera en activité jusqu’en 1968. C’est à cette époque qu’est réalisé le remarquable décor peint de la chapelle Saint-Laurent, venant enrichir ce site patrimonial exceptionnel.

L’ensemble était un ancien hôpital monastère, fondé aux 11-12e siècles et dont il reste deux édifices majeurs : l’église Saint-Laurent-et- Saint-Vincent et l’Octogone. Le 17e siècle voit une reprise …

©Momentum Productions Mickaël Planes