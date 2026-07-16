Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison tour à inscriptions, Maison du Bailli, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Visite guidée de la maison du Bailli et de la maison tour à inscriptions 19 et 20 septembre Maison du Bailli Yonne

Limité à 10 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Venez participer à une visite guidée de deux maisons historiques du Moyen-âge et de la Renaissance, au cœur du village médiéval de Perreuse. Une visite de la vinée, des caves et charpentes ainsi que le grand appartement du XVIIème siècle seront également proposés.

Maison du Bailli 10 Grande Rue, Perreuse, 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 49 45 24 La Maison du Bailli date du XVe siècle et la maison-tour à inscriptions du XVIe siècle.

visite guidée de deux maisons historiques du Moyen-âge et de la Renaissance , au cœur du village médiéval de Perreuse. Visite de la vinée, des caves et charpentes ainsi que le grand appartement du…

©Paulo Da Silva Moreira