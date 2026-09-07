Visite guidée de la Maison du luthier / Musée, Maison du Luthier / Musée, Jenzat

Informations pratiques

Visite guidée de la Maison du luthier / Musée Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du Luthier / Musée Allier

Entrée demi tarif pour les Journées Européennes du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée de l’exposition : « Le Tour de France de la Vielle ».

Les grandes étapes de la fabrication des vielles à roue en France depuis Louis XV. Une échappée à Jenzat vous fait découvrir les sites de facture, les luthiers et le peloton des instruments. Photographies des luthiers, cartes postales des joueurs de vielle.

Maison du Luthier / Musée 8 rue des luthiers, 03800 Jenzat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 80 35 27 http://www.maison-luthier-jenzat.fr/ La Maison du luthier / Musée vous raconte l’histoire des luthiers de Jenzat, facteurs de vielles et cornemuses, réparateurs d’accordéons, saxophones, flûtes, tambours, marchands de clarinettes, violons et mandolines en cet heureux val de Sioule, au cœur du Bourbonnais. Au delà le musée présente et conserve le patrimoine instrumental des musiques traditionnelles françaises.

Le musée occupe l’ancienne maison de Jacques Antoine Pajot (1845-1920), située dans le quartier des facteurs de vielles de Jenzat, capitale mondiale de la fabrication des vielles. Collection de vielles à roue, cornemuses et autres instruments ; collection d’outils employés par les luthiers ; atelier des vielles ; atelier des cuivres (1934). Salle d’étude ; bornes documentaires ; auditorium avec films sur la facture et le jeu de la vielle. On fabrique des vielles à Jenzat depuis 1795.

Le musée de Jenzat a entrepris l’étude des outils de lutherie et plusieurs autres concernant la diffusion des vielles, le négoce, la restauration, l’usage de certains outils tels que les règles à clavier. Parking à proximité

Visite guidée de l’exposition : « Le Tour de France de la Vielle ».

©Maison du luthier / Musée