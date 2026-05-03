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Visite guidée de la maison- musée, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck

Visite guidée de la maison- musée, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck

Visite guidée de la maison- musée, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Maison musée de l'abbé Lemire

Adresse : 5ter square St Eloi

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Visite guidée de la maison- musée Dimanche 3 mai, 14h30 Maison musée de l’abbé Lemire Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00

Maison musée de l’abbé Lemire 5ter square St Eloi Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
découverte du personnage de L’abbé Lemire qui fut député maire de la Ville d’Hazebrouck

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