Visite guidée de la maison- musée, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck
Visite guidée de la maison- musée, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck dimanche 3 mai 2026.
Visite guidée de la maison- musée Dimanche 3 mai, 14h30 Maison musée de l’abbé Lemire Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-03T14:30:00+02:00 – 2026-05-03T17:30:00+02:00
Maison musée de l’abbé Lemire 5ter square St Eloi Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France
découverte du personnage de L’abbé Lemire qui fut député maire de la Ville d’Hazebrouck
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