Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle – Journées européennes du patrimoine, Maison natale Charles de Gaulle, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Maison natale Charles de Gaulle · Lille
Informations pratiques
Visite guidée de la Maison natale Charles de Gaulle – Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Maison natale Charles de Gaulle Nord
Gratuit sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison natale Charles de Gaulle vous ouvre ses portes pour des visites guidées exceptionnelles.
Accompagné d’un médiateur, parcourez les différentes pièces de cette demeure familiale de la Belle Époque et plongez dans l’atmosphère du Vieux-Lille à la fin du XIXᵉ siècle. Anecdotes, souvenirs et récits du quotidien font revivre les « joyeuses retrouvailles » du jeune Charles avec sa famille et éclairent son attachement profond à cette maison.
Une immersion dans l’histoire familiale et dans le cadre de vie du futur Général, proposée en accès libre tout au long du week-end.
Informations pratiques
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.
Départs toutes les 15 minutes de 9h30 à 18h30.
Durée : 1 h.
Gratuit.
Sans réservation.
Maison natale Charles de Gaulle 9 rue Princesse 59000 LILLE Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la Maison natale Charles de Gaulle lors de visites guidées exceptionnelles et gratuites tout au long du week-end.
©Département du Nord
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