Visite guidée de la maison sublime, La Maison Sublime, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée de la maison sublime 19 et 20 septembre La Maison Sublime Seine-Maritime

Durée 1h, ouverture des réservations début sept, 18 pers. max, se présenter 15 min avant la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Par petits groupes, suivez notre guide au cœur des sous-sols du Palais de Justice et découvrez un lieu caché unique, le plus ancien monument juif de France ! 50 ans après sa découverte et près de 9 siècles après sa construction, la Maison Sublime de Rouen vous ouvre ses portes. Délivrera-t-elle enfin tous ses secrets ?

La Maison Sublime 36 rue aux Juifs, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 05 35 52 48 09 https://www.visitezlamaisonsublime.fr [{« type »: « link », « value »: « https://rouen-sitesetmonuments.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] La Maison Sublime est le plus ancien monument juif de France. Le monument se situe sous le Palais de Justice de Rouen. Le départ des visites guidées s’effectue devant l’entrée principale du Palais de Justice de Rouen où vous serez accueilli par un guide auprès du panneau dédié à la Maison Sublime.

La Maison Sublime de Rouen se situant dans l’enceinte du Palais de justice, chaque visiteur doit être en possession de sa carte nationale d’identité ou passeport.

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Par petits groupes, suivez notre guide au cœur des sous-sols du Palais de Justice et découvrez un lieu caché unique, le plus ancien monument juif de France ! 50 ans après sa découverte et près de 9 ?…

©Alan Aubry-Métropole Rouen Normandie