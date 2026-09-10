Visite guidée de la Médiathèque, Médiathèque François Mitterrand, Saint-Priest
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand · Saint-Priest
Informations pratiques
Visite guidée de la Médiathèque Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 Médiathèque François Mitterrand Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
La Médiathèque vous ouvre grand ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez visiter le bâtiment et découvrir toutes les nouveautés des espaces, des collections et de notre site internet. Un apéritif convivial vous sera proposé à l’issue de la visite !
Médiathèque François Mitterrand Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Centre-Ville / Gare / Garibaldi Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 81 92 21 50 https://www.bm-saint-priest.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saint-priest.fr »}]
Journées européennes du patrimoine
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