Visite guidée de la mosquée Bleue, Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche, Villefranche-sur-Saône
dimanche 20 septembre 2026 · Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche · Villefranche-sur-Saône
Informations pratiques
Visite guidée de la mosquée Bleue Dimanche 20 septembre, 13h00 Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche Rhône
Pas de conditions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Cette visite commentée propose aux visiteurs de découvrir l’histoire et les particularités architecturales de la mosquée Bleue.
Accompagnés par des membres de la communauté, les participants pourront en apprendre davantage sur les différents espaces du lieu, son rôle dans la vie quotidienne des fidèles.
Confédération Islamique Milli Görüş Villefranche (CIMG) Villefranche 466 rue Charles seve 69400 Villefranche sur Saone Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33760807692 https://www.instagram.com/mosqueebleue_cimg;https://www.facebook.com/share/1BXucWE9uP/?mibextid=wwXIfr Le mosquée dispose d’un parking pour les voitures de 80 places ainsi que d’un espace de stationnement pour les vélos.
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Cette visite commentée propose aux visiteurs de découvrir l’histoire et les particularités architecturales de la mosquée Bleue.
© Mosquée Bleue de Villefranche-sur-Saône
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