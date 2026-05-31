Visite guidée de la mosquée, Centre islamique du Havre, Le Havre

Visite guidée de la mosquée 19 et 20 septembre Centre islamique du Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne.

Durant la visite guidée, on vous présentera la mosquée (historique, construction…), l’exposition de calligraphies et du Coran.

Nous terminerons par un échange autour d’un verre de thé et de petites gourmandises

Centre islamique du Havre 30 avenue du 8 mai 1945, 76610 Le Havre Le Havre 76610 Caucriauville Seine-Maritime Normandie 02.35.44.15.09 TRAM B arrêt Schuman

Présence d’un parking

Entrée au rez-de chaussée

Grandes portes

Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne.

Association AMH©