Visite guidée de la mosquée, Centre islamique du Havre, Le Havre
Visite guidée de la mosquée, Centre islamique du Havre, Le Havre samedi 19 septembre 2026.
Visite guidée de la mosquée 19 et 20 septembre Centre islamique du Havre Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne.
Durant la visite guidée, on vous présentera la mosquée (historique, construction…), l’exposition de calligraphies et du Coran.
Nous terminerons par un échange autour d’un verre de thé et de petites gourmandises
Centre islamique du Havre 30 avenue du 8 mai 1945, 76610 Le Havre Le Havre 76610 Caucriauville Seine-Maritime Normandie 02.35.44.15.09 TRAM B arrêt Schuman
Présence d’un parking
Entrée au rez-de chaussée
Grandes portes
Cette journée sera l’occasion de venir découvrir une partie du patrimoine Arabo-Andalou en voyageant entre le Maghreb et l’Espagne.
Association AMH©
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum La Grande École Le Havre 2 juin 2026
- Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre 3 juin 2026
- Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec Le Havre, Port de Plaisance Le Havre 3 juin 2026
- Propos de jardinier À la découverte des plantes carnivores Les Jardins Suspendus Le Havre 3 juin 2026
- Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre 3 juin 2026