Visite guidée de la Mosquée d’Orléans, Mosquée Annour, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de la Mosquée d’Orléans 19 et 20 septembre Mosquée Annour Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La grande mosquée d’Orléans ouvrira ses portes au grand public pour une présentation de la mosquée et du culte musulman.

Mosquée Annour 4 rue Jules-Ferry, 45100 Orléans-La Source Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 07 45 42 71 57 https://mosquee-orleans-sud.com/ https://www.facebook.com/MosqueeOrleansSud/

Visite guidée de la Mosquée d’Orléans

©association Annour