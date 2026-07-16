AGENDA · Orléans
Visite guidée de la Mosquée d’Orléans, Mosquée Annour, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Mosquée Annour · Orléans
Informations pratiques
Visite guidée de la Mosquée d’Orléans 19 et 20 septembre Mosquée Annour Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La grande mosquée d’Orléans ouvrira ses portes au grand public pour une présentation de la mosquée et du culte musulman.
Mosquée Annour 4 rue Jules-Ferry, 45100 Orléans-La Source Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 07 45 42 71 57 https://mosquee-orleans-sud.com/ https://www.facebook.com/MosqueeOrleansSud/
Visite guidée de la Mosquée d’Orléans
©association Annour
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