Visite guidée de la mosquée Habibya, Église de Saint-Benoît, Saint-Benoît

Informations pratiques

Visite guidée de la mosquée Habibya 19 et 20 septembre Église de Saint-Benoît La Réunion

Groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, la mosquée Habibya vous ouvre ses portes à travers une visite commentée. Vous découvrirez les jardins ou encore la salle de prière (construite en 1942) et en apprendrez plus sur l’évolution du lieu (les ravages du cyclone de 1948, les opérations d’agrandissement de 1990 et 2014, etc.).

Église de Saint-Benoît 2 Rue Georges Pompidou, 97470 Saint-Benoît, France Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion 262262501014 [{« type »: « phone », « value »: « 0693934950 »}] L’église paroissiale a été construite entre 1840 et 1852, en remplacement d’une église plus ancienne et trop petite. Cet édifice, néo-classique et construit en moellons et pierres de taille de basalte, est composé d’une nef à trois vaisseaux, du chœur et des sacristies. Le chœur est décoré de scènes de la vie de Saint-Benoît peintes de 1903 à 1908 par François Moirod, prêtre et élève de Puvis de Chavannes. En 1860, ajout d’un beffroi hors-œuvre à droite de l’église et installation d’une fontaine en fonte sur la place.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine – Rouge Ruelle, la mosquée Habibya vous ouvre ses portes à travers une visite commentée.

Mosquée Habibya