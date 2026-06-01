Visite guidée de la Neustadt, un quartier impérial allemand, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg

Visite guidée de la Neustadt, un quartier impérial allemand Samedi 19 septembre, 14h30 Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace

Nombre limité de places (30 personnes). Réservation obligatoire en ligne : https://shop.visitstrasbourg.fr/visite/la-neustadt-un-quartier-imperial-allemand-dans-le-cadre-des-journees-europeennes-du-patrimoine/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cette visite historique revient sur la création-même de la « Nouvelle Ville ».

À l’issue de la guerre de 1870-71, Strasbourg est allemande et le nouvel Empire allemand profite de la reconstruction de la ville pour lui donner un visage digne de son nouveau statut de capitale régionale.

Le plan urbanistique de la Neustadt est avant tout un programme politique : il s’agit de créer une vitrine de l’Empire, aussi bien à destination des Alsaciens… que des touristes français, qui viennent visiter la « Petite Berlin » alsacienne.

Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr Visite guidée d’une durée d’1h30

Visite guidée de la Neustadt, un quartier impérial allemand.

Philippe De Rexel