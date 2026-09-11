Visite guidée de La Nougaterie, La Nougaterie, Lille

Informations pratiques

Visite guidée de La Nougaterie 19 et 20 septembre La Nougaterie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses de la fabrication du nougat artisanal à l’ancienne ! Au programme de cette immersion gourmande :

– La projection d’un film court pour découvrir toutes les étapes de fabrication de nos douceurs.

– La visite guidée du laboratoire : Grégory vous ouvrira ses portes et vous dévoilera quelques-uns de ses secrets d’artisan.

– Le musée des anciennes machines : un voyage dans le temps à la découverte des outils de confiserie d’autrefois.

– La dégustation : le moment tant attendu pour régaler vos papilles avec nos nougats faits maison.

La Nougaterie 3 rue Necker – 59800 Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Grégory Legrand, artisan installé dans le quartier de Fives depuis 2011, vous invite à découvrir la fabrication artisanale du nougat d’antan. Vous observerez notamment les anciennes machines de fabrication de confiseries, la table froide avec circulation d’eau et des chaudrons en cuivre datant de 1920.

Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur. Métro 1 : Fives / Bus 13 : Montagnards / V’Lille n°76 : Fives

Plongez dans les coulisses de la fabrication du nougat artisanal à l’ancienne ! Au programme de cette immersion gourmande :

©Grégory LEGRAND