Visite guidée de la Palette des Couleurs, Jardin la Palette des couleurs, Chabeuil

Visite guidée de la Palette des Couleurs 6 et 7 juin Jardin la Palette des couleurs Drôme

tarifs: 5€ par personne , gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

La visite se déroule par une déambulation libre ou commentée dans le jardin, en commençant par la partie zen avec son bassin, son pavillon de thé, son jardin de méditation, puis ses massifs à l’anglaise composés de vivaces et nombreux rosiers (150), ses arbustes rares (300), sa rocaille méditeranéenne et ses potagers carrés tressés à tendance médiévale : le tout ponctué par des décos de jardin, fer forgé et poteries, des coins détente et ludiques pour les enfants ( le coin de la fée…). Les petites allées tortueuses réservent des surprises et le tout permet de se détendre : bancs et chaises permettent de se poser et de profiter pleinement du cadre romantique et bucolique. Les tout petits se verront proposer un parcours ludique ; une sortie pour toute la famille.

Jardin la Palette des couleurs 10 rue des tourterelles 26120 chabeuil Chabeuil 26120 Le bois des pauvres Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475591316 En 2026, le jardin a 30 ans. Il a été créé sur 5000m² sur un champ de céréales, donc conçu entièrement comme un tableau car la propriétaire est aussi artiste peintre avec différentes ambiances : zen, méditerranéenne, médiévale et anglaise pour satisfaire tous les goûts. Sa grande variété de végétaux satisfera les passionnés de botanique et son cadre romantique comblera ceux qui sont sensibles à l’harmonie des lieux. le stationnement a lieu dans la rue des tourterelles

La visite se déroule par une déambulation libre ou commentée dans le jardin, en commençant par la partie zen avec son bassin, son pavillon de thé, son jardin de méditation, puis ses massifs à de et à…

©josiane weitz