Visite guidée de la pharmacie et chapelle de l’œuvre de la Miséricorde, La pharmacie de La Miséricorde, Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · La pharmacie de La Miséricorde · Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée de la pharmacie et chapelle de l’œuvre de la Miséricorde 19 et 20 septembre La pharmacie de La Miséricorde Hérault
Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limité à 20 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Dans les secrets de la pharmacie et de la chapelle de l’œuvre de la Miséricorde.
La pharmacie de La Miséricorde 2 rue de la Monnaie 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/dans-les-secrets-de-la-pharmacie-de-loeuvre-de-la-misericorde »}]
Dans les secrets de la pharmacie et de la chapelle de l’œuvre de la Miséricorde.
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