Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal 19 et 20 septembre Laboratoire EPISKIN Métropole de Lyon

Tout public (hors moins de 10 ans), 10 personnes maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du batiment principal et atelier pratique

Laboratoire EPISKIN 4, rue Alexander Fleming 69366 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://jep.event-loreal.com/index.php?campus=20 »}]

Visite du batiment principal et atelier pratique

©Philippe Gotteland