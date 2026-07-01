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Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Laboratoire EPISKIN · Lyon

Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Laboratoire EPISKIN
Adresse
4, rue Alexander Fleming 69366 Lyon
Ville
69007 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Tout public (hors moins de 10 ans), 10 personnes maximum par session

Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal 19 et 20 septembre Laboratoire EPISKIN Métropole de Lyon

Tout public (hors moins de 10 ans), 10 personnes maximum par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du batiment principal et atelier pratique

Laboratoire EPISKIN 4, rue Alexander Fleming 69366 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://jep.event-loreal.com/index.php?campus=20 »}]
Visite du batiment principal et atelier pratique

©Philippe Gotteland

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