Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal, Laboratoire EPISKIN, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Laboratoire EPISKIN · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée de la plateforme SkinTechnology du groupe L’Oréal 19 et 20 septembre Laboratoire EPISKIN Métropole de Lyon
Tout public (hors moins de 10 ans), 10 personnes maximum par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du batiment principal et atelier pratique
Laboratoire EPISKIN 4, rue Alexander Fleming 69366 Lyon Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://jep.event-loreal.com/index.php?campus=20 »}]
Visite du batiment principal et atelier pratique
©Philippe Gotteland
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