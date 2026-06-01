Visite guidée de la prairie aux papillons du parc du Danube, donaupark, Vienne

Visite guidée de la prairie aux papillons du parc du Danube Samedi 6 juin, 14h00 donaupark

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

À la Tour du Danube, le Réseau de la Nature de Vienne, un programme de conservation des espèces et des habitats créé il y a plus de vingt ans, met en œuvre des mesures de protection permettant à la nature de s’épanouir au cœur de Vienne. Aujourd’hui, l’agripaume et les églantiers fleurissent à la place des pelouses impeccables, et des habitats pour de petits animaux comme le crapaud calamite et l’orvet caractérisent le parc près de la prairie aux papillons. Au cours de cette excursion, nous observerons la faune et la flore diversifiées : une véritable immersion en pleine nature, à deux pas de chez nous !

donaupark wien Vienne

À la Tour du Danube, le Réseau de la Nature de Vienne, un programme de conservation des espèces et des habitats créé il y a plus de vingt ans, met en œuvre des mesures de protection permettant à la à…

© Markus weche