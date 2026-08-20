Visite guidée de la Préfecture de la Loire, Préfecture de la Loire, Saint-Étienne
dimanche 20 septembre 2026 · Préfecture de la Loire · Saint-Étienne
Informations pratiques
Visite guidée de la Préfecture de la Loire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Préfecture de la Loire Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Une plongée dans l’histoire de ce bâtiment à travers la découverte des petits salons et de la salle des fêtes.
Pour réserver, envoyez votre nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone à : partenariats@loire.gouv.fr
Préfecture de la Loire 2 Rue Charles de Gaulle, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 48 48 http://www.loire.gouv.fr [{« type »: « email », « value »: « partenariats@loire.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:partenariats@loire.gouv.fr »}] De 1895 à 1902, la préfecture est édifiée place Jean-Jaurès à Saint-Étienne. L’architecte lyonnais Huguet, grand prix de Rome, est choisi pour dessiner les plans de ce grand bâtiment emblématique.
Cet édifice massif est orné de sculptures des artistes Thomas Lamotte et Charles-Louis Picaud qui résument l’histoire du Forez.
Une plongée dans l’histoire de ce bâtiment à travers la découverte des petits salons et de la salle des fêtes.
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