Visite guidée de la préfecture de la Meuse, Préfecture de la Meuse, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture de la Meuse Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15 Préfecture de la Meuse Meuse

Limité à 15 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de la Meuse ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Accompagnés d’un guide, les visiteurs découvriront les principaux espaces de ce bâtiment emblématique de l’État, son histoire, son architecture et ses missions. Une occasion unique de pénétrer dans un lieu habituellement fermé au public et de mieux comprendre le rôle de la préfecture au service des citoyens.

Préfecture de la Meuse 40, rue du Bourg 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.meuse.gouv.fr/Actualites/Toute-l-actualite/Journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la préfecture de la Meuse ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© Préfecture de la Meuse