Visite guidée de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret Loiret

Limite à 20 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Des visites guidées des salons, de la galerie des glaces, de l’escalier (classé Monument Historique), du bureau du préfet, du Centre Opérationnel Départemental (COD) et des jardins, sont organisées sur des créneaux d’1 heure avec préinscription par téléphone.

Point de rendez-vous à l’accueil de la préfecture pour la visite-guidée : Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans.

Conditions d’accès : Gratuit, accueil d’un groupe de 20 personnes chaque heure. Préinscription obligatoire par téléphone au 02 38 81 40 39 (le nombre de places est limité). Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Prévoyez une pièce d’identité. Pour des raisons de sécurité, ne prenez pas de sac/bagage volumineux.

Accessibilité : Pour faciliter votre visite à la préfecture, merci de signaler si vous avez un handicap moteur lors de l’inscription.

Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret 181 rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire http://www.loiret.pref.gouv.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 81 40 39 »}] C’est au centre historique de la ville que se situe la Préfecture, puisque c’est à cet emplacement que l’on situe le forum à l’époque romaine. Au IXe siècle est fondé sur ce site l’ancien couvent Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Reconstruit à partir de 1670, il est confisqué comme bien national en 1790 et devient l’hôtel de la Préfecture d’Orléans en 1800. Une extension sur la cour d’honneur à partir de 1861 confère à l’édifice l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.

Des visites guidées des salons, de la galerie des glaces, de l’escalier (classé Monument Historique), du bureau du préfet, du Centre Opérationnel Départemental (COD) et des jardins.

©Préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret