Visite guidée de la préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture de région Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel de la préfecture de région Bretagne Ille-et-Vilaine

Groupe de 20 personnes toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Chaque année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la préfète de la région Bretagne, préfète d’Ille-et-Vilaine, ouvre au public l’hôtel Michau de Ruberso, un hôtel particulier construit au cœur de Rennes en 1720 et remanié dans les années 1870.

Un accueil privilégié est réservé aux visiteurs qui peuvent découvrir, sous la conduite d’un guide-conférencier de Destination Rennes, le bâtiment et ses jardins.

Hôtel de la préfecture de région Bretagne 1, rue Martenot, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.bretagne.gouv.fr https://twitter.com/bretagnegouv;https://www.facebook.com/prefetbretagne;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35022164 [{« type »: « link », « value »: « https://rdv.numerique.gouv.fr/org/S77yx1/prefecture-de-region-bretagne »}] https://rdv.numerique.gouv.fr/org/S77yx1/prefecture-de-region-bretagne Construit vers 1720 pour le sénéchal de Rennes, puis siège de l’intendance de Bretagne de 1770 à la Révolution, l’hôtel de Ruberso devient, dès le début de l’Empire, la résidence du Préfet. L’édifice, qui conserve jusqu’au milieu du XIXème siècle son plan en équerre et une physionomie sobre, est totalement métamorphosé vers 1875, date à laquelle d’importants travaux lui confèrent l’aspect d’un bâtiment officiel. Métro Sainte-Anne (lignes a et b)

Visitez l’hôtel de la préfecture de région, l’hôtel Michau de Ruberso

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