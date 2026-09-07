Visite guidée de la Préfecture de Tarn-et-Garonne, Préfecture de Tarn-et-Garonne, Montauban

Informations pratiques

Visite guidée de la Préfecture de Tarn-et-Garonne 19 et 20 septembre Préfecture de Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

La préfecture de Tarn-et-Garonne vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cette visite guidée vous permettra de découvrir l’ancien hôtel particulier Prat-Dumiral, aujourd’hui siège de la préfecture. Édifié à la fin du XVIIe siècle, ce bâtiment chargé d’histoire a notamment été décoré par Jean-Marie-Joseph Ingres.

Ancienne résidence des intendants, il accueille la préfecture depuis 1809. Le parcours vous conduira à travers la cour d’honneur, le jardin paysager et le bureau du préfet, habituellement fermés au public.

Visites les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 9h30 et 11h.

Places limitées, réservation obligatoire au 05 63 63 03 50.

Préfecture de Tarn-et-Garonne 2 allée de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 22 82 00 http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr https://www.facebook.com/Préfet-de-Tarn-et-Garonne;https://twitter.com/Prefet_82 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 63 03 50″}] La préfecture est située dans un hôtel particulier datant de la fin du XVIIe siècle, décoré par Jean Marie Joseph Ingres, sculpteur, père de Jean Auguste Dominique Ingres, peintre et sculpteur, et ancienne résidence des Intendants. Cet immeuble est devenu le siège de la préfecture dès 1809. Ce bâtiment, qui s’ouvre sur une cour d’honneur et comporte également un jardin paysager, sera exceptionnellement accessible au public. DD : latitude 44,01573 ; longitude 1,356493

DMS : N. 44° 0′ 56.628 » – E. 1° 21′ 23.375.

Ligne 5 arrêt « Préfecture ». Lignes 1, 3, 4, 5, 7, 9 arrêt « Prax Paris ».

Parkings payants : parking souterrain Franklin Roosevelt (place de la Cathédrale), parking Occitan (place Prax Paris), parking Consul Dupuy (allée du Consul Dupuy).

Parking gratuit à 5 minutes à pied : une partie du parking du Jardin des plantes

Pour les personnes à mobilité réduite des places de stationnement réservées par la ville de Montauban sont situées à proximité de la préfecture : 3 places : 1, 5 et 7 allée de Mortarieu ; 2 places : 1 et 8 allée de l’Empereur ; 2 places : 89 et 119 Faubourg Lacapelle.

La préfecture de Tarn-et-Garonne vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

©Ministère de l’Intérieur / Préfecture de Tarn-et-Garonne