Visite guidée de la préfecture du Haut-Rhin, Préfecture du Haut-Rhin, Colmar

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture du Haut-Rhin Samedi 19 septembre, 14h00 Préfecture du Haut-Rhin Haut-Rhin

INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Des parcours guidés, d’une durée approximative d’1h, seront organisés par groupes, avec des départs à 14h00, 14h30, 15h45 et 16h15. Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la préfecture du Haut-Rhin ouvre exceptionnellement ses portes au public pour permettre à chacun de découvrir ce lieu emblématique de la représentation de l’État dans le département depuis le XIXᵉ siècle.

Cette ouverture sera l’occasion de parcourir, à travers des visites guidées, ce bâtiment historique, d’en découvrir l’histoire et l’architecture, et de mieux comprendre le rôle du préfet, représentant de l’État dans le Haut-Rhin.

Préfecture du Haut-Rhin 7 Rue Bruat, 68020 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 29 21 06 http://www.haut-rhin.gouv.fr https://www.facebook.com/pages/Préfet-du-Haut-Rhin/106264752847080;https://twitter.com/Prefet68 [{« type »: « link », « value »: « https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Culture/Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2026 »}] Le bâtiment central, flanqué d’une double rangée d’ailes latérales, a été édifié entre 1862 et 1866 sur des plans identiques à ceux de la préfecture de la Haute-Marne. Son architecte, Lefuel, a par ailleurs travaillé pour le Louvre et le château de Fontainebleau.

Le bâtiment accueille des services de la préfecture (salles de réunion, salles de réception, chambre ministérielle), ainsi que les appartements du préfet.

Profitez d’une visite guidée de l’édifice qui accueille, depuis son édification au XIXe siècle, le préfet, représentant de l’État dans le département.

©Préfecture du Haut-Rhin