Visite guidée de la préfecture du Rhône et du Conseil départemental, Préfecture du Rhône, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée de la préfecture du Rhône et du Conseil départemental Samedi 19 septembre, 09h00 Préfecture du Rhône Métropole de Lyon

20 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’Hôtel de Préfecture du Rhône, siège de la préfecture du Rhône et du conseil départemental du Rhône. Construit au XIXᵉ siècle, cet édifice emblématique ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Au cours d’une visite guidée d’une heure, laissez-vous conter l’histoire de ce bâtiment remarquable par des agents de la préfecture et du conseil départemental. Ils partageront avec vous leur connaissance des lieux et de leur patrimoine. Vous découvrirez notamment les symboles qui ornent la façade, les prestigieux grands salons, la salle des délibérations, les escaliers d’honneur, le salon Carnot ainsi que les salons privés du préfet, habituellement fermés au public.

Au fil de la visite, vous plongerez dans près de deux siècles d’histoire administrative et institutionnelle, tout en découvrant le riche patrimoine architectural et décoratif de ce monument emblématique de la vie publique lyonnaise.

Une immersion unique au cœur d’un bâtiment où se mêlent histoire, patrimoine et institutions de la République.

Les inscriptions sont ouvertes du 29 août au 9 septembre via un formulaire en ligne. Le jour de votre visite, le 19 septembre, merci d’arriver 10 minutes avant l’horaire prévu.

Préfecture du Rhône 18 rue Bonnel 69003 Lyon Lyon 69003 Part-Dieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 61 66 90 https://www.rhone.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.rhone.fr/jcms/pl01_2118470/fr/journees-europeennes-du-patrimoine-visitez-l-hotel-du-departement »}] Construit au XIXe siècle sous la direction de l’architecte Antonin Louvier. Ce bâtiment emblématique reflète l’architecture monumentale et administrative de l’époque, caractérisée par son style néoclassique.

Le bâtiment abrite la préfecture du Rhône et le conseil départemental.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’Hôtel de Préfecture du Rhône, siège de la préfecture du Rhône et du conseil départemental du Rhône. Construit au XIXᵉ siècle, cet ses …

Préfecture du Rhône et Conseil départemental