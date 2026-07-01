Visite guidée de la réserve Saint-Jean, Bibliothèque diocésaine, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée de la réserve Saint-Jean 19 et 20 septembre Bibliothèque diocésaine Loiret

10 pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez au cœur de la réserve Saint-Jean, un écrin d’histoire où patrimoine, culture et spiritualité se rencontrent. Une visite guidée d’1h à ne pas manquer – pensez à réserve votre place !

Bibliothèque diocésaine 1 cloître Saint-Aignan 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 17 56 95 74 https://bibliothequesdioceses.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeDiocesaineDOrleans?ref=bookmarks;https://www.instagram.com/bd_orleans/ [{« type »: « phone », « value »: « 0617569574 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@loiretcatholique.fr »}] La bibliothèque diocésaine d’Orléans possède plus de 90 000 ouvrages et revues. Spécialisée en sciences religieuses, études bibliques, littérature chrétienne, philosophie, histoire (en particulier histoire locale).

Plongez au cœur de la réserve Saint-Jean, un écrin d’histoire où patrimoine, culture et spiritualité se rencontrent.

©Bibliothèque diocésaine d’Orléans