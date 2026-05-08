Visite guidée de la résidence du Préfet maritime, Résidence du préfet maritime, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence du Préfet maritime Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Résidence du préfet maritime Manche

Présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de la résidence, panneaux de présentation du préfet maritime (historique, missions…)

Expo en réalité augmentée sur le thème des 400 ans de la Marine Nationale

La résidence du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord est un ancien hôtel particulier du milieu du XVIIIe siècle, construit par l’architecte Jacques-Martin Maurice. Un lieu chargé d’Histoire, en plein cœur de Cherbourg, illustrée par de nombreuses archives patrimoniales.

Résidence du préfet maritime 12 rue des Bastions, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50130 Octeville Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr »}]

Visite de la résidence, panneaux de présentation du préfet maritime (historique, missions…)