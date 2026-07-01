Visite guidée de la Résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Châteauroux
samedi 19 septembre 2026 · Résidence préfectorale · Châteauroux
Informations pratiques
Visite guidée de la Résidence préfectorale 19 et 20 septembre Résidence préfectorale Indre
Visite toutes les 45 minutes, groupes de 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte de la Résidence préfectorale habituellement fermée au public, pour en découvrir les salons, les décors et les fonctions au cœur de la représentation de l’État.
Résidence préfectorale Pl. de la Victoire et des Alliés, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 34 10 74 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateauroux-tourisme.com/ »}]
Partez à la découverte de la Résidence préfectorale habituellement fermée au public, pour en découvrir les salons, les décors et les fonctions au cœur de la représentation de l’État.
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