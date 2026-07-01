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AGENDA · Châteauroux

Visite guidée de la Résidence préfectorale, Résidence préfectorale, Châteauroux

samedi 19 septembre 2026 · Résidence préfectorale · Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Résidence préfectorale
Adresse
Pl. de la Victoire et des Alliés, 36000 Châteauroux
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Visite toutes les 45 minutes, groupes de 25 personnes

Visite guidée de la Résidence préfectorale 19 et 20 septembre Résidence préfectorale Indre

Visite toutes les 45 minutes, groupes de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de la Résidence préfectorale habituellement fermée au public, pour en découvrir les salons, les décors et les fonctions au cœur de la représentation de l’État.

Résidence préfectorale Pl. de la Victoire et des Alliés, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 34 10 74 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateauroux-tourisme.com/ »}]
Partez à la découverte de la Résidence préfectorale habituellement fermée au public, pour en découvrir les salons, les décors et les fonctions au cœur de la représentation de l’État.

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