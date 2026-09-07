Visite guidée de la résidence préfectorale, Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe, Saint-Claude

Informations pratiques

Visite guidée de la résidence préfectorale Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:45:00+02:00

Poussez les portes de la résidence préfectorale de Saint-Claude à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

La résidence préfectorale de Saint-Claude a été édifiée en 1840, puis agrandie en 1855 afin d’accueillir le préfet de Guadeloupe.

Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 15 janvier 1979.

Réservez votre place : https://forms.gle/Q25GkvnKb1jugchi6

Infos pratiques :

Visite guidée animée par un guide-conférencier de la Direction des Affaires culturelles (DAC).

Le parking est situé rue de la Cascade Vauchelet, en face de l’entrée de la résidence.

La visite dure 45 minutes.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

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Poussez les portes de la résidence préfectorale de Saint-Claude à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !

©srciprefecture