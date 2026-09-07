Visite guidée de la résidence préfectorale, Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe, Saint-Claude
samedi 19 septembre 2026 · Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe · Saint-Claude
Informations pratiques
Visite guidée de la résidence préfectorale Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Route du Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:45:00+02:00
Poussez les portes de la résidence préfectorale de Saint-Claude à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !
La résidence préfectorale de Saint-Claude a été édifiée en 1840, puis agrandie en 1855 afin d’accueillir le préfet de Guadeloupe.
Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis le 15 janvier 1979.
Réservez votre place : https://forms.gle/Q25GkvnKb1jugchi6
Infos pratiques :
- Visite guidée animée par un guide-conférencier de la Direction des Affaires culturelles (DAC).
- Le parking est situé rue de la Cascade Vauchelet, en face de l’entrée de la résidence.
- La visite dure 45 minutes.
- Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.
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Poussez les portes de la résidence préfectorale de Saint-Claude à l’occasion des Journées européennes du patrimoine !
©srciprefecture
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