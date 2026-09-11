Visite guidée de La Ruche, Fondation La Ruche-Seydoux, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Fondation La Ruche-Seydoux · Paris
Informations pratiques
Visite guidée de La Ruche 19 et 20 septembre Fondation La Ruche-Seydoux Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Lieu unique, historique et vivant, à l’histoire et à l’architecture singulières.
Les visites sont commentées par les artistes de La Ruche :
Découverte de La Rotonde, le jardin, des archives de la Cité d’artistes et l’exposition collective des artistes de La Ruche
Fondation La Ruche-Seydoux 2 passage de Dantzig 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France https://fondation-larucheseydoux.com/ https://www.facebook.com/Fondation-La-Ruche-Cit%C3%A9-dartistes-913670948707881/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationlaruche-seydoux.org/journees-europeennes/ »}] La Ruche est une cité d’artistes de Montparnasse, construite en 1903 par le sculpteur Alfred Boucher à partir de matériaux et d’éléments de l’Exposition universelle de 1900 et notamment du pavillon des Vins de Bordeaux conçu par Gustave Eiffel.
Projet cosmopolite dès sa création, La Ruche accueille des artistes venus du monde entier : une première vague avec les artistes juifs fuyant les pogroms : Soutine, Zadkine, Chagall, Krémègne… Puis Fernand Léger, Cendrars, Apollinaire, Rebeyrolle, Martial Raysse, Arroyo, Titina Masseli, Klaus Michael Grüber, Bruno Bayen…
Créée en 1973 par Bernard Anthonioz, Geneviève et René Seydoux alors que la cité était menacée de destruction, la Fondation La Ruche-Seydoux a pour mission d’assurer la pérennité du projet d’Alfred Boucher : faire de La Ruche un lieu vivant ouvert à tous les arts. Une quarantaine d’artistes y travaillent aujourd’hui, peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, scénographes venus d’Irak, d’Iran, de Grèce, des Etats-Unis, d’Argentine, notamment Jean-Michel Alberola, Isabelle Geoffroy-Dechaume, Himat, Ernest Pignon-Ernest, Nelly Maurel, Jean-Michel Meurice, Nicky Rieti, etc Bus : 89, 95, 62 // Métro : Convention // Tram : T3 Georges Brassens
Lieu unique, historique et vivant, à l’histoire et à l’architecture singulières.
©Laurent Kruszyk
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