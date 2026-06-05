Visite guidée de la Saga du Rhum, La Saga du Rhum, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · La Saga du Rhum · Saint-Pierre
Informations pratiques
Visite guidée de la Saga du Rhum 19 et 20 septembre La Saga du Rhum La Réunion
Tarif préférentiel de 7e / pers – gratuité pour les moins de 10ans – Réservation obligatoire pour les visites guidées – Visite libre possible en dehors des créneaux de visites guidées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
La visite guidée est le cœur de l’expérience Saga du Rhum. En compagnie d’un médiateur passionné, vous traverserez sept séquences qui racontent l’histoire du rhum réunionnais dans toutes ses dimensions : historique, culturelle, technique et sensorielle. La visite se termine par une dégustation commentée, réservée aux adultes.
Visites guidée programmées à 10h – 11h – 14h – 15h – 16h et 16h30
Durée : environ 1h15 · Réservation obligatoire sur sagadurhum.fr
Tarif unique : 7€ /pers
La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion +262 262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr https://www.instagram.com/lasagadurhum/;https://www.facebook.com/sagadurhumofficiel;https://www.linkedin.com/company/sagadurhum/ Unique en son genre, la Saga du rhum est située à Saint-Pierre. Ce musée vous invite à explorer 300 ans d’histoire, de culture et de savoir-faire d’une production emblématique à La Réunion : le rhum. a 2 km de la RN1
Parking privé : VL, bus, moto et PMR
La visite guidée est le cœur de l’expérience Saga du Rhum. En compagnie d’un médiateur passionné, vous traverserez sept séquences qui racontent l’histoire du rhum réunionnais…
©B.Dennemont
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