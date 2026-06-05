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Visite guidée de la Saga du Rhum, La Saga du Rhum, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · La Saga du Rhum · Saint-Pierre

Visite guidée de la Saga du Rhum, La Saga du Rhum, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Saga du Rhum
Adresse
160 chemin Frédeline - 97410 saint-Pierre
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Tarif préférentiel de 7e / pers - gratuité pour les moins de 10ans - Réservation obligatoire pour les visites guidées - Visite libre possible en dehors des créneaux de visites guidées

Visite guidée de la Saga du Rhum 19 et 20 septembre La Saga du Rhum La Réunion

Tarif préférentiel de 7e / pers – gratuité pour les moins de 10ans – Réservation obligatoire pour les visites guidées – Visite libre possible en dehors des créneaux de visites guidées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

La visite guidée est le cœur de l’expérience Saga du Rhum. En compagnie d’un médiateur passionné, vous traverserez sept séquences qui racontent l’histoire du rhum réunionnais dans toutes ses dimensions : historique, culturelle, technique et sensorielle. La visite se termine par une dégustation commentée, réservée aux adultes.
Visites guidée programmées à 10h – 11h – 14h – 15h – 16h et 16h30
Durée : environ 1h15 · Réservation obligatoire sur sagadurhum.fr
Tarif unique : 7€ /pers

La Saga du Rhum 160 chemin Frédeline – 97410 saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion +262 262 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr https://www.instagram.com/lasagadurhum/;https://www.facebook.com/sagadurhumofficiel;https://www.linkedin.com/company/sagadurhum/ Unique en son genre, la Saga du rhum est située à Saint-Pierre. Ce musée vous invite à explorer 300 ans d’histoire, de culture et de savoir-faire d’une production emblématique à La Réunion : le rhum. a 2 km de la RN1
Parking privé : VL, bus, moto et PMR
La visite guidée est le cœur de l’expérience Saga du Rhum. En compagnie d’un médiateur passionné, vous traverserez sept séquences qui racontent l’histoire du rhum réunionnais…

©B.Dennemont

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