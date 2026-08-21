Visite guidée de la salle Bourgain, Palais de Justice de Moulins, Moulins

Informations pratiques

Visite guidée de la salle Bourgain Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de Justice de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait autrefois, dans ce lieu tapissé de livres.

Visites guidées toutes les 30 minutes, dernier départ de visite à 16h30.

Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait ce…

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