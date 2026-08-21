Visite guidée de la salle Bourgain, Palais de Justice de Moulins, Moulins
samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice de Moulins · Moulins
Informations pratiques
Visite guidée de la salle Bourgain Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de Justice de Moulins Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait autrefois, dans ce lieu tapissé de livres.
Visites guidées toutes les 30 minutes, dernier départ de visite à 16h30.
Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait ce…
© Moulins Communauté
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