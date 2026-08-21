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Visite guidée de la salle Bourgain, Palais de Justice de Moulins, Moulins

samedi 19 septembre 2026 · Palais de Justice de Moulins · Moulins

Visite guidée de la salle Bourgain, Palais de Justice de Moulins, Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de Justice de Moulins
Adresse
20, rue de Paris 03000 Moulins
Ville
03000 Moulins
Département
Allier

Visite guidée de la salle Bourgain Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Palais de Justice de Moulins Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait autrefois, dans ce lieu tapissé de livres.
Visites guidées toutes les 30 minutes, dernier départ de visite à 16h30.

Palais de Justice de Moulins 20, rue de Paris 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le plafond de l’ancienne bibliothèque des jésuites, peint par Giovanni Gherardhini au XVIIᵉ siècle. Imaginez-vous contemplant ce plafond depuis l’étage inférieur, tel que cela se faisait ce…

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