Visite guidée de la salle d’honneur de l’infanterie, École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie, Draguignan
samedi 19 septembre 2026 · École militaire de draguignan salle d'honneur de l'infanterie · Draguignan
Informations pratiques
Visite guidée de la salle d’honneur de l’infanterie 19 et 20 septembre École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Salle d’honneur de l’Infanterie
Retrouvez 550 ans de l’histoire des Fantassins à travers les objets et tenues.
École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie Avenue de la grande armée 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0613766400 Salle d’honneur de l’infanterie retrace l’histoire à travers ces tenues et ses objets l’histoire de l’infanterie Entrée gratuite, parking du musée de l’artillerie.
Salle d’honneur de l’Infanterie
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