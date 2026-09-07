Visite guidée de la savonnerie Marius Fabre, Savonnerie Marius FABRE, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Visite guidée de la savonnerie Marius Fabre 19 et 20 septembre Savonnerie Marius FABRE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Depuis 1900 et quatre générations, à Salon de Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Cette année, elle célèbre 30 ans de visites guidées au cœur de sa fabrique authentique.

Venez (re)découvrir la savonnerie et partager un moment convivial en famille à l’occasion des Journées du Patrimoine. Cette année, à l’occasion des 500 ans d’Adam de Craponne, Salon-de-Provence met à l’honneur l’eau sur son territoire, qui permit l’essor de la fabrication du savon de Marseille traditionnel dans notre ville.

Au programme : des visites guidées de la savonnerie, une exposition autour de notre lavoir, un concours de bulles et autres animations gratuites pour petits et grands.

Savonnerie Marius FABRE 148 Avenue Paul Bourret 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 53 24 77 http://www.marius-fabre.com

Depuis 1900 et quatre générations, à Salon de Provence, la savonnerie Marius Fabre perpétue le savoir-faire traditionnel du savon de Marseille. Cette année, elle célèbre 30 ans de visites guidées au …

©G.Gardette