Visite guidée de la savonnerie moderne de RAMPAL LATOUR, Savonnerie Moderne Rampal Latour, Salon-de-Provence

Informations pratiques

Visite guidée de la savonnerie moderne de RAMPAL LATOUR 19 et 20 septembre Savonnerie Moderne Rampal Latour Bouches-du-Rhône

Visite guidée gratuite toutes les 30 mn de 10h à 17h (pause entre 13h et 14h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITES GRATUITES DE LA SAVONNERIE MODERNE DE RAMPAL LATOUR

Un site unique créé en 2016 pour refaire entièrement le savon de Marseille de façon éco-responsable pour rendre le savon de Marseille plus doux pour la peau et la planète.

Circuit inédit guidé à l’occasion des 10 ans de la création autour des senteurs, des gestes, des innovations, de l’expérience des sens… De nombreuses activités pour tous les âges : tamponnage à l’ancienne, savons offerts, tombola, jeu de quizz, lavage des mains… Découverte des différents ateliers de production des savons de Marseille solides et liquides. Convivialité et transmission des secrets de fabrication de Rampal Latour, le savonnier détenant le plus ancien savoir-faire dans l’art de fabriquer le savon de Marseille en chaudron de Provence, à savoir depuis 1828.

Savonnerie Moderne Rampal Latour 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 93 http://www.rampal-latour.fr http://@rampallatour.historique [{« type »: « phone », « value »: « 09 70 71 60 93 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rampal-latour.fr »}] Savonnerie entièrement créée pour refaire le savon de Marseille traditionnel avec un procédé éco-responsable unique au monde. Procédé ayant obtenu deux brevets. La salle des chaudrons monumentale se visite grâce à une visite guidée qui donne le sens aux innovations. A l’occasion des 10 ans de l’usine (2016-2026) les journées du Patrimoine seront festives. Tombola, savons offerts, estampillage à l’ancienne, jeu, expériences sensorielles, visites guidées toutes les 30 mn, lavage des mains insolite… Parking visiteurs Gratuit devant la boutique de l’usine. Emplacement gratuit pour deux bus à l’entrée de l’usine. Aux normes PMR. 2 WC accessibles. Tout de plein pied. Climatisation. Aire de repos.

VISITES GRATUITES DE LA SAVONNERIE MODERNE DE RAMPAL LATOUR

©RAMPAL LATOUR