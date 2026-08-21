UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Calais

Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais, station d’épuration de Calais, Calais

samedi 19 septembre 2026 · station d'épuration de Calais · Calais

Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais, station d’épuration de Calais, Calais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
station d'épuration de Calais
Adresse
5001F rue d'Epinal, Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
A partir de 6 ans

Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 station d’épuration de Calais Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.
Grand Calais a d’ailleurs engagé, depuis juillet, d’importants travaux de rénovation ainsi que la construction d’une nouvelle file de traitement.
Venez découvrir cette station et les travaux qui y sont actuellement menés.

station d’épuration de Calais 5001F rue d’Epinal, Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/xwyo8w »}]
18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.

©act studio

À voir aussi à Calais (Pas-de-Calais)