Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais, station d’épuration de Calais, Calais
samedi 19 septembre 2026 · station d'épuration de Calais · Calais
Informations pratiques
Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 station d’épuration de Calais Pas-de-Calais
A partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.
Grand Calais a d’ailleurs engagé, depuis juillet, d’importants travaux de rénovation ainsi que la construction d’une nouvelle file de traitement.
Venez découvrir cette station et les travaux qui y sont actuellement menés.
station d’épuration de Calais 5001F rue d’Epinal, Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/xwyo8w »}]
18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.
©act studio
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