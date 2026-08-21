Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais, station d’épuration de Calais, Calais

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Grand Calais Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00 station d’épuration de Calais Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.

Grand Calais a d’ailleurs engagé, depuis juillet, d’importants travaux de rénovation ainsi que la construction d’une nouvelle file de traitement.

Venez découvrir cette station et les travaux qui y sont actuellement menés.

station d’épuration de Calais 5001F rue d’Epinal, Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/xwyo8w »}]

18 000 m3 d’eaux usées traitées chaque jour ! La station d’épuration de Toul est un équipement majeur dans la préservation des cours d’eau, des plages et de l’environnement.

©act studio