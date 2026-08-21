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Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier, station d’épuration de Tergnier, Tergnier

samedi 19 septembre 2026 · station d'épuration de Tergnier · Tergnier

Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier, station d’épuration de Tergnier, Tergnier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
station d'épuration de Tergnier
Adresse
rue Hoche prolongée, tergnier
Ville
02700 Tergnier
Département
Aisne
Tarif
A partir de 6 ans

Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 station d’épuration de Tergnier Aisne

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un condensé de technologies innovantes !
La station d’épuration de Tergnier surprend par sa technologie SBR unique sur le territoire : un seul bassin pour toutes les étapes d’épuration !
Découvrez comment cette station de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère traite les eaux de 5 communes et 32 000 habitants tout en développant des solutions durables : méthanisation des boues, énergie verte et panneaux solaires. Un véritable site d’excellence et d’innovation !

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Un condensé de technologies innovantes !

©act Studio

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