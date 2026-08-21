Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier, station d’épuration de Tergnier, Tergnier
samedi 19 septembre 2026 · station d'épuration de Tergnier · Tergnier
Informations pratiques
Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 station d’épuration de Tergnier Aisne
A partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Un condensé de technologies innovantes !
La station d’épuration de Tergnier surprend par sa technologie SBR unique sur le territoire : un seul bassin pour toutes les étapes d’épuration !
Découvrez comment cette station de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère traite les eaux de 5 communes et 32 000 habitants tout en développant des solutions durables : méthanisation des boues, énergie verte et panneaux solaires. Un véritable site d’excellence et d’innovation !
station d’épuration de Tergnier rue Hoche prolongée, tergnier Tergnier 02700 Tergnier Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/mvr1jw »}]
Un condensé de technologies innovantes !
©act Studio
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