Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier, station d’épuration de Tergnier, Tergnier

Informations pratiques

Visite guidée de la station d’épuration de Tergnier Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 station d’épuration de Tergnier Aisne

A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un condensé de technologies innovantes !

La station d’épuration de Tergnier surprend par sa technologie SBR unique sur le territoire : un seul bassin pour toutes les étapes d’épuration !

Découvrez comment cette station de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère traite les eaux de 5 communes et 32 000 habitants tout en développant des solutions durables : méthanisation des boues, énergie verte et panneaux solaires. Un véritable site d’excellence et d’innovation !

station d’épuration de Tergnier rue Hoche prolongée, tergnier Tergnier 02700 Tergnier Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/mvr1jw »}]

Un condensé de technologies innovantes !

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