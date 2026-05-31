Visite guidée de la station d’épuration de Tougas, Station d’épuration de Tougas, Saint-Herblain

Visite guidée de la station d’épuration de Tougas 19 et 20 septembre Station d’épuration de Tougas Loire-Atlantique

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une envie de mieux comprendre comment l’eau utilisée dans la ville est nettoyée avant d’être rejetée dans le milieu naturel ?

Nous vous proposons de visiter la station d’épuration de Tougas à Saint-Herblain. Ce site industriel permet de mieux comprendre comment sont traitées les eaux usées.

4 horaires de visite possibles :

– Samedi 19 septembre de 10h à 12h OU de 14h à 16h

– Dimanche 20 septembre de 10h à 12h OU de 14h à 16h

Visite animée par Écopôle, le réseau de l’environnement.

Inscription obligatoire via ce formulaire : https://framaforms.org/journees-patrimoine-2026-visite-de-la-station-depuration-de-tougas-1777984441

Contact :

fa.leguillou@ecopole.org

02 40 48 54 54

Station d’épuration de Tougas 64 quai Emile Cormerais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://framaforms.org/journees-patrimoine-2026-visite-de-la-station-depuration-de-tougas-1777984441 »}, {« link »: « mailto:fa.leguillou@ecopole.org »}]

Une envie de mieux comprendre comment l’eau utilisée dans la ville est nettoyée avant d’être rejetée dans le milieu naturel ?

© Écopôle CPIE Pays de Nantes