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Visite guidée de la Tour de Ferrier / Domaine de la Ferme Hi Bride, Domaine La Ferme Hibride, Villelaure

samedi 19 septembre 2026 · Domaine La Ferme Hibride · Villelaure

Visite guidée de la Tour de Ferrier / Domaine de la Ferme Hi Bride, Domaine La Ferme Hibride, Villelaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine La Ferme Hibride
Adresse
2268 route d'Ansouis, 84530 Villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse
Tarif
15 personnes maximum

Visite guidée de la Tour de Ferrier / Domaine de la Ferme Hi Bride 19 et 20 septembre Domaine La Ferme Hibride Vaucluse

15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ancien poste avancé du château d’Ansouis, remanié puis transformé
en domaine rural au XVe siècle, la Tour de Ferrier connaît aujourd’hui
une nouvelle vie sous le nom de Domaine La Ferme Hi Bride, après
d’importants travaux de réhabilitation menés sous la direction de
l’architecte-designer Matali Crasset. Découvrez la métamorphose de
ce lieu historique en un espace d’agrotourisme contemporain, entre
patrimoine, architecture et agriculture.
https://www.instagram.com/domainelafermehibride/

Domaine La Ferme Hibride 2268 route d’Ansouis, 84530 Villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/categorie/journ-es-du-patrimoine »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 12K Followers, 8,748 Following, 298 Posts – See Instagram photos and videos from Domaine La ferme HI bride (@domainelafermehibride) », « type »: « rich », « title »: « Domaine La ferme HI bride (@domainelafermehibride) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/711514085_18137748850534657_4609695495009902161_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=vtjxkm30t2sQ7kNvwFJjqfC&_nc_oc=Adq9rZ67-Sh4HXL2XVAYHmI5tJDhCxAPt9wHlC6j8RjPyyTaEIiOkrm77Cg1sCM9Im4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=0R2-_QZUMsXvh_ING-NU6g&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQKWjaMtyOtpxAcsHPNoQ3bB1IZoWtz7W_bOs4hky0OGkA&oe=6A9DD3B9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/domainelafermehibride/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: « 

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Ancien poste avancé du château d’Ansouis, remanié puis transformé

©domainelafermehibride

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