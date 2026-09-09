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Visite guidée Vieux château dit de la Reine Laure, Château de la reine Laure, Villelaure

samedi 19 septembre 2026 · Château de la reine Laure · Villelaure

Visite guidée Vieux château dit de la Reine Laure, Château de la reine Laure, Villelaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de la reine Laure
Adresse
635 Rte de Pertuis, 84530 Villelaure
Ville
84530 Villelaure
Département
Vaucluse
Tarif
30 personnes maximum

Visite guidée Vieux château dit de la Reine Laure Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Château de la reine Laure Vaucluse

30 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez l’histoire, l’architecture et les secrets d’un château Renaissance
classé monument historique avec son nouveau propriétaire.

Château de la reine Laure 635 Rte de Pertuis, 84530 Villelaure Villelaure 84530 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.sud-luberon-tourisme.fr/fr/categorie/journ-es-du-patrimoine »}] Le Château de la Reine Laure, commandé par Gaspard de Forbin vers 1563, est principalement bâti entre 1579 et 1587 sous la direction de son fils Melchior et de sa mère, Marguerite de Pontevès, qui conçoit les jardins et pièces d’eau.
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©adrienvogel

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