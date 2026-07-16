Visite guidée de la Tour des Archives, Tour des Archives, Vernon

Informations pratiques

Visite guidée de la Tour des Archives 19 et 20 septembre Tour des Archives Eure

Durée 45 min, réservation sur place le jour même, 18 personnes max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Visite guidée de la Tour des Archives de Vernon, l’occasion de revenir sur l’histoire de la Normandie, sur le conflit ayant opposé Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion, sur l’architecture militaire de la tour et pour finir, profiter de la vue panoramique en haut de la Tour.

Réservation sur place, information au 02 32 51 39 60

Tour des Archives Rue des écuries des Gardes, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 51 39 60 Tour des archives, vestige du château fort construit par Philippe-Auguste à la fin du XIIe siècle dans le but de défendre le domaine royal.

Visite guidée de la Tour des Archives de Vernon, l’occasion de revenir sur l’histoire de la Normandie, sur le conflit ayant opposé Philippe-Auguste et Richard Coeur de Lion, sur l’architecture de la …

©Julie Marcy