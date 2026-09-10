Visite guidée de la Tuilerie, Tuilerie de la Bretèche, Ligny-le-Ribault
samedi 19 septembre 2026 · Tuilerie de la Bretèche · Ligny-le-Ribault
Informations pratiques
Visite guidée de la Tuilerie 19 et 20 septembre Tuilerie de la Bretèche Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée + atelier enfants + marché artisans locaux + restauration.
Tuilerie de la Bretèche Route D61 Route de la Ferté-Saint-Aubin, 45240 Ligny-le-Ribault Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 45 43 88 http://www.tuilerie-de-la-breteche.fr Ensemble de bâtiments destinés à la fabrication de terre cuite (séchoirs, four) encore en fonctionnement (entreprise de la Fédération Française du Bâtiment). La tuilerie de la Bretèche a été créée en 1890 (date tardive pour ce genre d’établissement), avec un four dont la chambre de chauffe était surmontée d’une voûte en berceau surbaissé et percé d’évents. Deux halles de séchage, achetées d’occasion à Beaugency et toujours utilisées, complétaient la structure. Au début des années 30, la voûte du four a été remplacée par une cheminée tronconique.
Visite guidée + atelier enfants + marché artisans locaux + restauration
©tuilerie de la breteche
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