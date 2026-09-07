Visite guidée du cimetière, Cimetière de Ligny le Ribault, Ligny-le-Ribault

Informations pratiques

Visite guidée du cimetière Dimanche 20 septembre, 15h00 Cimetière de Ligny le Ribault Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Pour une Alternative Funéraire, en partenariat avec la mairie de Ligny-le-Ribault et l’écomusée de Ligny, vous invite à une visite guidée du cimetière, à la découverte d’un patrimoine trop souvent méconnu.

Un cimetière, livre ouvert sur l’histoire locale :

Loin d’être un simple lieu de mémoire, un cimetière est une véritable archive à ciel ouvert. Les noms gravés sur les tombes racontent les familles qui ont façonné le village au fil des générations, leurs métiers, leurs alliances, parfois leurs drames. Les matériaux employés, les formes des monuments, les symboles choisis témoignent des évolutions sociales, religieuses et économiques d’une commune. Se promener entre les tombes de Ligny-le-Ribault, c’est donc feuilleter un chapitre d’histoire locale écrit en pierre, en fer forgé et en épitaphes.

Le patrimoine funéraire, une richesse à préserver :

Croix de fonte, ferronneries, monuments issus des fonderies du XIXᵉ siècle (comme celles du Val d’Osne ou de Durenne), enclos familiaux, chapelles funéraires : ces éléments constituent un patrimoine artistique et technique fragile, souvent menacé par le temps, les intempéries ou l’oubli. Apprendre à les reconnaître et à les interpréter, c’est aussi apprendre à les protéger.

Une histoire plus large : celle des cimetières en France :

Cette visite sera également l’occasion de retracer l’évolution des pratiques funéraires françaises : du cimetière paroissial installé autour de l’église d’Ancien Régime, jugé insalubre et progressivement rejeté hors des villages à partir de la fin du XVIIIᵉ siècle, jusqu’à l’émergence du cimetière moderne tel que nous le connaissons, encadré par la loi de 1804 sur les sépultures. Nous évoquerons également les grandes évolutions du XIXᵉ et XXᵉ siècle : essor de la statuaire funéraire, apparition des concessions, et plus récemment le développement de nouvelles pratiques, crémation, jardins du souvenir, qui préfigurent les questionnements écologiques et solidaires portés aujourd’hui par notre association.

Cimetière de Ligny le Ribault 376 Rte de Villeny, 45240 Ligny-le-Ribault Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire

Visite du cimetière de Ligny-le-Ribault : à la découverte d’un patrimoine vivant

©Paf/NG